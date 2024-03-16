Ученые обнаружили затонувший тропический остров в юго-западной части Атлантического океана, близ Бразилии

Международная группа ученых из различных стран, включая Бразилию, Великобританию и Италию, обнаружила, что подводное вулканическое плато Рио-Гранде когда-то было островом, размером с Исландию, около 45 миллионов лет назад, но впоследствии опустилось на дно океана.
Исследователи провели анализ минерального состава почвы и пришли к выводу, что эта местность некогда была тропическим островом, подверженным выветриванию в условиях жаркого климата и высокой влажности. Вывышенность находится примерно в 1,2 тыс. километров от бразильского побережья.
Авторы отмечают, что исследование основано на данных двух научных экспедиций 2018 года, в ходе которых были обнаружены необычные горные породы на дне океана, вместо ожидаемых железномарганцевых корок.
Эта находка не только представляет научный интерес, но и может иметь значение с точки зрения потенциального расположения полезных ископаемых. В связи с этим, правительство Бразилии обратилось в ООН с просьбой расширить свои морские границы, чтобы включить в них данное плато, демонстрируя его геологические характеристики, схожие с территорией страны, сообщает Газета.Ру.
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