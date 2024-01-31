США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США, Мэттью Миллер, заявил на брифинге, что Соединенные Штаты изучают решение Международного суда ООН, которое отклонило большую часть претензий Украины к России.

Миллер отметил, что решение суда является объемным, и пока нет официальной реакции со стороны США.

Ранее Международный суд отклонил претензии Украины к России по иску о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина обвиняла Россию в финансировании террористических организаций и расовой дискриминации в Крыму.