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США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 21:48

США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США, Мэттью Миллер, заявил на брифинге, что Соединенные Штаты изучают решение Международного суда ООН, которое отклонило большую часть претензий Украины к России.

Миллер отметил, что решение суда является объемным, и пока нет официальной реакции со стороны США.

Ранее Международный суд отклонил претензии Украины к России по иску о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина обвиняла Россию в финансировании террористических организаций и расовой дискриминации в Крыму.

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