США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США, Мэттью Миллер, заявил на брифинге, что Соединенные Штаты изучают решение Международного суда ООН, которое отклонило большую часть претензий Украины к России.
Миллер отметил, что решение суда является объемным, и пока нет официальной реакции со стороны США.
Ранее Международный суд отклонил претензии Украины к России по иску о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина обвиняла Россию в финансировании террористических организаций и расовой дискриминации в Крыму.
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