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Врач Устимова предупреждает о рисках, связанных с популярной практикой
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:16

Врач Устимова предупреждает о рисках, связанных с популярной практикой "прокапывания железа"

Подобные капельницы, хоть и считаются быстрым средством для повышения уровня железа в организме, могут иметь серьезные последствия для здоровья.

Врач указывает, что использование капельниц без предварительной диагностики и четких показаний может привести к тяжелым реакциям и осложнениям. Устимова подчеркивает, что препараты железа следует применять только после комплексной оценки состояния здоровья пациента и под контролем специалиста.

Опасность заключается в том, что свободное железо, вводимое через капельницы, может вызвать гриппоподобные состояния, интоксикацию и другие тяжелые реакции. Кроме того, неправильное использование или чрезмерные дозы могут привести к нарушениям минерального обмена и эндокринной системы.

Устимова также подчеркивает, что основными причинами железодефицитной анемии являются кровотечения и хронические воспалительные процессы. Лечение данных состояний требует не только устранения симптомов, но и коррекции причин их возникновения.

Таким образом, вместо обращения к капельницам, важно выявить и устранить основные причины дефицита железа, а затем применять соответствующие методы лечения под наблюдением квалифицированного медицинского персонала, сообщает Газета.Ру.

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