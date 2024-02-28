Врач Устимова предупреждает о рисках, связанных с популярной практикой "прокапывания железа"

Подобные капельницы, хоть и считаются быстрым средством для повышения уровня железа в организме, могут иметь серьезные последствия для здоровья.
Врач указывает, что использование капельниц без предварительной диагностики и четких показаний может привести к тяжелым реакциям и осложнениям. Устимова подчеркивает, что препараты железа следует применять только после комплексной оценки состояния здоровья пациента и под контролем специалиста.
Опасность заключается в том, что свободное железо, вводимое через капельницы, может вызвать гриппоподобные состояния, интоксикацию и другие тяжелые реакции. Кроме того, неправильное использование или чрезмерные дозы могут привести к нарушениям минерального обмена и эндокринной системы.
Устимова также подчеркивает, что основными причинами железодефицитной анемии являются кровотечения и хронические воспалительные процессы. Лечение данных состояний требует не только устранения симптомов, но и коррекции причин их возникновения.
Таким образом, вместо обращения к капельницам, важно выявить и устранить основные причины дефицита железа, а затем применять соответствующие методы лечения под наблюдением квалифицированного медицинского персонала, сообщает Газета.Ру.
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