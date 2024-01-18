Врач Кондрахин предостерегает о рисках дефицита железа в организме

Врач Андрей Кондрахин предостерегает о рисках дефицита железа в организме, подчеркивая, что анемия, связанная с этим состоянием, сопровождается постоянной усталостью и слабостью. Дефицит железа может быть выявлен через анализ крови.

Врач подчеркивает, что анемия влияет на общее состояние человека, поскольку органы сталкиваются с недостатком кислорода. Хотя это состояние не является смертельным, оно существенно снижает качество жизни, проявляясь симптомами, такими как судороги, бледность кожи, одышка и головокружение. Врач рекомендует использование специальных препаратов для восполнения запасов железа, выписываемых им, и настоятельно не советует самолечение. В качестве профилактики предлагается включить в рацион питания качественную говядину, гречку, жирную рыбу и перепелиные яйца, сообщает МедиаПоток.