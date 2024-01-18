Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.01.2024 : 88,354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.01.2024 : 96,0531
Врач Кондрахин предостерегает о рисках дефицита железа в организме
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:22

Врач Кондрахин предостерегает о рисках дефицита железа в организме

Врач Андрей Кондрахин предостерегает о рисках дефицита железа в организме, подчеркивая, что анемия, связанная с этим состоянием, сопровождается постоянной усталостью и слабостью. Дефицит железа может быть выявлен через анализ крови.

Врач подчеркивает, что анемия влияет на общее состояние человека, поскольку органы сталкиваются с недостатком кислорода. Хотя это состояние не является смертельным, оно существенно снижает качество жизни, проявляясь симптомами, такими как судороги, бледность кожи, одышка и головокружение. Врач рекомендует использование специальных препаратов для восполнения запасов железа, выписываемых им, и настоятельно не советует самолечение. В качестве профилактики предлагается включить в рацион питания качественную говядину, гречку, жирную рыбу и перепелиные яйца, сообщает МедиаПоток.

Мир

Киев сам себе копает яму: ложь украинских СМИ стала подарком для России

Киев сам себе копает яму: ложь украинских СМИ стала подарком для России

От лжи в СМИ Украины Россия только выигрывает, уверен депутат Европарламента.

Читать полностью
Австрия может остаться без российского газа из-за блокировки поставок через Украину

Австрия может остаться без российского газа из-за блокировки поставок через Украину

Рано или поздно компаниям придется подписывать новые контракты, а это в условиях конфликта достаточно сложно.

Читать полностью

Общество

Ученые обращают внимание на роль выбросов метана в глобальном потеплении

Ученые обращают внимание на роль выбросов метана в глобальном потеплении

Вечная мерзлота, в том числе на шельфах Арктики, становится источником массированных выбросов метана. Исследования показывают растущую опасность, а ученые, включая заведующего лабораторией арктических исследований Игоря Семилетова, подчеркивают серьезность проблемы.

Читать полностью
Система искусственного интеллекта впервые сравнялась с математиками в решении олимпиадных задач

Система искусственного интеллекта впервые сравнялась с математиками в решении олимпиадных задач

Система искусственного интеллекта AlphaGeometry, разработанная математиками в компании DeepMind, успешно решает сложные геометрические задачи, аналогичные тем, которые используются на международных математических олимпиадах.

Читать полностью

Новости