Компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA), вызванных январским инцидентом с потерей части фюзеляжа самолетом 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные FAA.
Проверки шли на протяжении шести недель и затронули как Boeing, так и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для Boeing 737 MAX. Аудиторы проверяли крылья и ряд других систем, а также контроль сотрудниками качества продукции. Проверки выявили 97 случаев несоответствия производственным нормам. Spirit AeroSystems не прошла 7 из 13 проверок.
Boeing 737 — семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Самолет производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю гражданского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.
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