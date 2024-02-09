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Ирландская женская сборная по баскетболу отказалась обменяться рукопожатием с коллегами из Израиля
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 20:34

Ирландская женская сборная по баскетболу отказалась обменяться рукопожатием с коллегами из Израиля

Отказ от пожимания рук перед матчем становится среди спортсменов чуть ли не обыкновенным явлением. На этот раз от традиционного рукопожатия не было между командами баскетболисток Израиля и Ирландии. Инцидент произошел по инициативе ирландок перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года.

Встреча, которая состоялась 8 февраля, закончилась победой Израиля, счет составил 87:57. Площадкой была выбрана Рига из-за ситуации в секторе Газа.

Накануне Федерация баскетбола Ирландии (Basketball Ireland) сообщила на своей странице в социальной сети, что исключает участие команды в традиционных мероприятиях, таких как рукопожатия и обмен подарками.

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