Отказ от пожимания рук перед матчем становится среди спортсменов чуть ли не обыкновенным явлением. На этот раз от традиционного рукопожатия не было между командами баскетболисток Израиля и Ирландии. Инцидент произошел по инициативе ирландок перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года.
Встреча, которая состоялась 8 февраля, закончилась победой Израиля, счет составил 87:57. Площадкой была выбрана Рига из-за ситуации в секторе Газа.
Накануне Федерация баскетбола Ирландии (Basketball Ireland) сообщила на своей странице в социальной сети, что исключает участие команды в традиционных мероприятиях, таких как рукопожатия и обмен подарками.
Экономика Германии слабеет, а впереди страну ждут еще большие проблемы
Эксперты уверены, что нынешняя ситуация только прелюдия.
Жены мобилизованных украинцев перекрыли дорогу во время митинга
Женщины требуют обещанную ротацию.
В январе 2024 года количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России сократилось на 8%
Снижение объясняется рядом факторов, включая предпочтение сохранять средства на банковских вкладах из-за высоких ставок, отсрочку крупных покупок до весны и наличие избытка новых автомобилей на складах, которые продаются со значительными скидками.
Врач Серебрякова рассказала о правильном употреблении фруктов для похудения
Врач-терапевт АО "Медицина", Оксана Серебрякова, подчеркнула важность употребления фруктов в первой половине дня, так как они содержат сахар. Рацион желающих сбросить лишний вес должен включать нежирные продукты, цельные злаки, белок и здоровые жиры.