Число пострадавших в Иране на традиционном фестивале огня Чахаршанбе-Сури превысило 3250 человек, а число погибших увеличилось до 14 человек. при этом 463 пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения, сообщает ТАСС.
Среди раненых 189 человек лишились конечностей, у 1070 травмированы глаза, еще 981 получили ожоги. На месте происшествия помощь получили 110 человек. На время праздников в стране привели в повышенную готовность 1,4 тыс. станций скорой помощи.
Праздник Чахаршанбе-Сури отмечается в преддверии иранского Нового года — Ноуруза, который встречают 21 марта. По древней традиции, во время празднования Чахаршанбе-Сури люди получают травмы, прыгая через костер, также нарушаются правила пользования пиротехникой.
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