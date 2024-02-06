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Иран готовится провести военные учения с Китаем и Россией
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 4:33

Иран готовится провести военные учения с Китаем и Россией

Для обеспечения стабильности в регионе", говорится в официальном сообщении силового ведомства Ирана. Маневры состоятся в марте, сообщил главнокомандующий ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани.

Подобные учения уже проходили примерно в то же время в 2023 году в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар.

После недавних ударов армии США по Ираку и Сирии ситуация на ближнем Востоке сильно обострилась.

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