Для обеспечения стабильности в регионе", говорится в официальном сообщении силового ведомства Ирана. Маневры состоятся в марте, сообщил главнокомандующий ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани.
Подобные учения уже проходили примерно в то же время в 2023 году в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар.
После недавних ударов армии США по Ираку и Сирии ситуация на ближнем Востоке сильно обострилась.
Итальянский нейрохирург Канаверо раскритиковал мозговой имплант Маска
Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо считает, что предложенная модель не только устарела, но и служит другим целям, несовпадающими с заявленными. Он указывает, что подобные технологии уже применяются, и считает проект Маска коммерческим трюком с фокусом на виртуальной реальности.
Ученые из Университета Западной Шотландии обнаружили, что свекольный сок полезен для полоскания рта
Исследование показало, что содержащийся в свекольном соке нитрат способен предотвращать рост вредных бактерий в полости рта. Этот эффект особенно важен для людей, подверженных заболеваниям десен из-за высокого уровня потребления сахара, таких как спортсмены.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.