Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута спрогнозировал сложности в получении ипотеки в 2024 году. На данный момент в Госдуме рассматривается законопроект, благодаря которому Центробанк сможет регулировать выдачу жилищных кредитов, рассматривая репутацию банков.
Благодаря ревизии Центробанк сможет вычислить организации, у которых слишком большое количество заявок на ипотеку. После этого ведомство может ввести определенные санкции на свое усмотрение.
- Ипотека будет считаться элементом роскоши не только с точки зрения получения, но и одобрения, - считает Ракута. - Отказов в ипотеке станет значительно больше
Однако есть и лазейки - большое количество банков не даст ведомству проводить проверки постоянно, скорее всего, их будут формировать выборочно.
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