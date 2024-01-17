Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута спрогнозировал сложности в получении ипотеки в 2024 году. На данный момент в Госдуме рассматривается законопроект, благодаря которому Центробанк сможет регулировать выдачу жилищных кредитов, рассматривая репутацию банков.

Благодаря ревизии Центробанк сможет вычислить организации, у которых слишком большое количество заявок на ипотеку. После этого ведомство может ввести определенные санкции на свое усмотрение.

- Ипотека будет считаться элементом роскоши не только с точки зрения получения, но и одобрения, - считает Ракута. - Отказов в ипотеке станет значительно больше

Однако есть и лазейки - большое количество банков не даст ведомству проводить проверки постоянно, скорее всего, их будут формировать выборочно.