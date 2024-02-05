До 1 марта должны быть внесены соответсвующие изменения в программу "Даль﻿невосточная и арктическая ипотека". Решение об этом было принято по итогам рабочей поездки президента Владимира Путина в Архангельскую область, сообщает сайт Kremlin. ru

В результате до 9 млн руб. вырастет размер максимального кредита на покупку "вторички" для участников российской "военной спецоперации" на Украине. Для бойцов не будет ограничений по возрасту и семейному положению, а для педагогов и врачей отменят требование о наличии стажа работы.