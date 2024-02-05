До 1 марта должны быть внесены соответсвующие изменения в программу "Дальневосточная и арктическая ипотека". Решение об этом было принято по итогам рабочей поездки президента Владимира Путина в Архангельскую область, сообщает сайт Kremlin. ru
В результате до 9 млн руб. вырастет размер максимального кредита на покупку "вторички" для участников российской "военной спецоперации" на Украине. Для бойцов не будет ограничений по возрасту и семейному положению, а для педагогов и врачей отменят требование о наличии стажа работы.
Итальянский нейрохирург Канаверо раскритиковал мозговой имплант Маска
Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо считает, что предложенная модель не только устарела, но и служит другим целям, несовпадающими с заявленными. Он указывает, что подобные технологии уже применяются, и считает проект Маска коммерческим трюком с фокусом на виртуальной реальности.
Ученые из Университета Западной Шотландии обнаружили, что свекольный сок полезен для полоскания рта
Исследование показало, что содержащийся в свекольном соке нитрат способен предотвращать рост вредных бактерий в полости рта. Этот эффект особенно важен для людей, подверженных заболеваниям десен из-за высокого уровня потребления сахара, таких как спортсмены.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.