Важные заявления о программе ипотеки были сделаны сегодня вице-премьером Правительства России Маратом Хуснуллиным на пленарной сессии в рамках отраслевого дня "Возможности будущего: инфраструктура для жизни", который проходит на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия". Об этом сообщает РИА "Новости".

В частности, было заявлено, что государство будет оказывать помощь гражданам на новых территориях, а также жителям Дальнего Востока. Будут приняты долгосрочные параметры программы, и точно известно, что ипотека будет семейной, так как это год семьи и демографический вопрос является ключевым.

"Мы точно совершенно должны по ипотеке принять решение о долгосрочных ее параметрах. Она будет наверняка уже семейная, потому что президент об этом сказал", — сообщил Хуснуллин.

Не менее важной стане поддержка людей, желающих построиться в сельской местности. Будут приняты меры в отношении сельской ипотеки и ипотеки в сфере ИЖС, сказал вице-премьер.

"Мы будем поддерживать ипотеку на новых территориях, ипотеку на Дальнем Востоке. Остальные ипотеки пока по мере возможности", — заявил министр.

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