Министерство финансов РФ подготовило проект, благодаря которому лимиты по льготной ипотеке могут быть увеличены. Соответствующее постановление уже оформлено, сообщают СМИ.

Дело касается и программы "Семейная ипотека" - на данный момент ее рамки ограничены цифрой 4,65 триллиона рублей, расширить же их планируется до 4,84 триллиона. Лимит "Льготной ипотеки" в перспективе повысится с 6,04 триллиона до 6,19 триллиона рублей.

В феврале 2024 года прошла информация о том, что участники программ успели освоить 90% лимита, именно этим фактом вызвано решение правительства. Решать, воспользоваться ли увеличением лимита, будут решать в руководствах кредиторов.