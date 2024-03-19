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Льготная ипотека в России может быть продлена во многих банках
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:18

Льготная ипотека в России может быть продлена во многих банках

Министерство финансов РФ подготовило проект, благодаря которому лимиты по льготной ипотеке могут быть увеличены. Соответствующее постановление уже оформлено, сообщают СМИ.

Дело касается и программы "Семейная ипотека" - на данный момент ее рамки ограничены цифрой 4,65 триллиона рублей, расширить же их планируется до 4,84 триллиона. Лимит "Льготной ипотеки" в перспективе повысится с 6,04 триллиона до 6,19 триллиона рублей.

В феврале 2024 года прошла информация о том, что участники программ успели освоить 90% лимита, именно этим фактом вызвано решение правительства. Решать, воспользоваться ли увеличением лимита, будут решать в руководствах кредиторов.

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