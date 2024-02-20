Исследование инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" показало, что покупка жилья за наличные в России значительно сократилась. Минус четыре процента - показали данные.

- В 2023 году лишь 20 процентов квартир было приобретено без использования ипотечных программ, - говорится в официальном сообщении. - Годом ранее их доля была на 4 процентных пункта выше и достигала 24 процента.

Причиной такого спада называют рост цен на недвижимость - теперь купить ее за наличные стало сложнее. Кроме того, у россиян просто не хватает средств, чтобы выложить всю сумму купюрами, поэтому приходится пользоваться кредитованием.