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Ипотека – ключевой способ покупки жилья у россиян
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:29

Ипотека – ключевой способ покупки жилья у россиян

Исследование инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" показало, что покупка жилья за наличные в России значительно сократилась. Минус четыре процента - показали данные.

- В 2023 году лишь 20 процентов квартир было приобретено без использования ипотечных программ, - говорится в официальном сообщении. - Годом ранее их доля была на 4 процентных пункта выше и достигала 24 процента.

Причиной такого спада называют рост цен на недвижимость - теперь купить ее за наличные стало сложнее. Кроме того, у россиян просто не хватает средств, чтобы выложить всю сумму купюрами, поэтому приходится пользоваться кредитованием.

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