Исследование инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" показало, что покупка жилья за наличные в России значительно сократилась. Минус четыре процента - показали данные.
- В 2023 году лишь 20 процентов квартир было приобретено без использования ипотечных программ, - говорится в официальном сообщении. - Годом ранее их доля была на 4 процентных пункта выше и достигала 24 процента.
Причиной такого спада называют рост цен на недвижимость - теперь купить ее за наличные стало сложнее. Кроме того, у россиян просто не хватает средств, чтобы выложить всю сумму купюрами, поэтому приходится пользоваться кредитованием.
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