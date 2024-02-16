Организация ДОМ.РФ сообщила о том, что банки "Уралсиб", "АкБарс" и Московский кредитный банк остановили выдачу "Семейной ипотеки". Причина - у них исчерпан лимит на 77-90 процентов.

- С 12.02 "Ак Барс" приостановил прием и подписание заявок по "Семейной ипотеке", - сообщают эксперты. - С 15.02 "Уралсиб" приостановил выдачу кредитов по семейной ипотеке, МКБ - по семейной и IТ-ипотеке.

Программа "Семейной ипотеки" стала наиболее популярной среди россиян в 2023 году. Общая сумма выданных кредитов равняется 2,1 триллиону рублей, всего же программа заняла практически половину от всех выданных льготных займов - 46 процентов.