Организация ДОМ.РФ сообщила о том, что банки "Уралсиб", "АкБарс" и Московский кредитный банк остановили выдачу "Семейной ипотеки". Причина - у них исчерпан лимит на 77-90 процентов.
- С 12.02 "Ак Барс" приостановил прием и подписание заявок по "Семейной ипотеке", - сообщают эксперты. - С 15.02 "Уралсиб" приостановил выдачу кредитов по семейной ипотеке, МКБ - по семейной и IТ-ипотеке.
Программа "Семейной ипотеки" стала наиболее популярной среди россиян в 2023 году. Общая сумма выданных кредитов равняется 2,1 триллиону рублей, всего же программа заняла практически половину от всех выданных льготных займов - 46 процентов.
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