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Высокие ипотечные ставки собьют цены на вторичное жилье в РФ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:35

Высокие ипотечные ставки собьют цены на вторичное жилье в РФ

Президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова рассказал о ситуации на рынке вторичного жилья. По ее словам, хоть на данный момент количество проводимых сделок не сократилось, покупателям придется адаптироваться к высоким ставкам по ипотечному кредиту.

- Если они планировали покупку с привлечением ипотечного кредита, то сейчас они могут рассматривать варианты с меньшей суммой, чтобы не выйти за пределы запланированного ежемесячного платежа, - говорит эксперт.

Снижение цен - не постоянная величина, рано или поздно ситуация поменяется, считает Зырянова. Поэтому, по ее словам, желающим приобрести жилье лучше определиться с вариантом и начинать оформление сделки.

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