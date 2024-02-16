Президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова рассказал о ситуации на рынке вторичного жилья. По ее словам, хоть на данный момент количество проводимых сделок не сократилось, покупателям придется адаптироваться к высоким ставкам по ипотечному кредиту.

- Если они планировали покупку с привлечением ипотечного кредита, то сейчас они могут рассматривать варианты с меньшей суммой, чтобы не выйти за пределы запланированного ежемесячного платежа, - говорит эксперт.

Снижение цен - не постоянная величина, рано или поздно ситуация поменяется, считает Зырянова. Поэтому, по ее словам, желающим приобрести жилье лучше определиться с вариантом и начинать оформление сделки.