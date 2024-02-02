Аналитический центр ДОМ.РФ подвел итоги 2023 года. В целом объем ипотечного кредитования вырос во всех сегментах, однако это не коснулось готового жилья.
- Из-за высокой стоимости кредита выдача ипотеки по программам на готовое жилье продолжила снижаться, - говорится в сообщении. - Доля же ипотеки с господдержкой в декабре увеличилась до рекордных 64% в общем количестве выданных кредитов.
Большинство банков на рынке не стали в декабре увеличивать ставки, сохранив их на уровне 15%. Отмечается, что крупные организации поставили рекорд в выдаче ипотеки - было оформлено почти два миллиона кредитов. По сравнению с 2022 годом это на 80 процентов больше.
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