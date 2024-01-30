Исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ) подвело итоги за 2023 год. Выяснилось, что усредненный размер ипотеки в России к концу 2023 года вырос до рекордных размером, и составил 4,45 миллионов долларов.

Годовой прирост, под данным специалистов, в итоге составил 10%. Наибольшим количеством покупателей недвижимости стали москвичи. Им выдали практически 130 миллиардов рублей. Средняя сумма, которая требовалась людям, составила 7,7 миллиардов рублей. На втором месте по займам стоят Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

Сроки гашения при этом выглядят впечатляюще - больше половины россиян закрыли кредит за 38 месяцев.