Исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ) подвело итоги за 2023 год. Выяснилось, что усредненный размер ипотеки в России к концу 2023 года вырос до рекордных размером, и составил 4,45 миллионов долларов.
Годовой прирост, под данным специалистов, в итоге составил 10%. Наибольшим количеством покупателей недвижимости стали москвичи. Им выдали практически 130 миллиардов рублей. Средняя сумма, которая требовалась людям, составила 7,7 миллиардов рублей. На втором месте по займам стоят Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.
Сроки гашения при этом выглядят впечатляюще - больше половины россиян закрыли кредит за 38 месяцев.
Neuralink успешно провела первое вживление импланта в мозг человека
Илон Маск подтвердил успешное восстановление пациента после операции и сообщил, что устройство, по предварительным данным, демонстрирует многообещающие показатели работы.
Китай представил свою первую серию материнских плат, с полностью внутренним производством
Флагманская модель GM7-2602-02 формата mini-ITX, размером 170 мм x 170 мм и весом около 200 г, оптимизирована для небольших компьютерных корпусов. Она оснащена восьмиядерным процессором Feiteng D2000 от Phytium с максимальной скоростью 2,3 ГГц, обеспечивающим эффективную производительность для разнообразных вычислительных задач.
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Изучено несколько случаев развития болезни Альцгеймера у людей, получавших в детстве гормоны роста из мозга умерших доноров. Хотя группа является небольшой, возможно, заболевание передавалось в результате медицинских процедур.