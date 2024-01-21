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Россияне предпочитают дома квартирам: выдача такой ипотеки выросла в четыре раза
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:18

Россияне предпочитают дома квартирам: выдача такой ипотеки выросла в четыре раза

Заместитель генерального директора госкомпании Дом.РФ Алексей Ниденс на международной выставке-форуме «Россия» в рамках публичной дискуссии «Свой дом: от мечты к реализации» рассказал о росте популярности частных домов среди россиян. Общая сумма кредитования за прошедший год составила 537 миллиардов рублей.

- В 2023 году каждый 20-й ипотечный заем был выдан на строительство частного дома, в то время как в 2022 году - только один кредит из 50, - подчеркнул он в своем сообщении

Сейчас в правительстве разрабатывается план единой программы поддержки ИЖС. Благодаря ему гражданам будет оказываться помощь и защита средств при возведении домов и развитию цивилизованно домостроения. На данный момент в тройку лидеров среди регионов по домостроению вошли Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край.

На данный момент власти утвердили нормы проектирования, разработали меры поддержки застройщиков и ввели кластерный подход. Благодаря этому можно будет избежать стихийной застройки, создав единый стиль домов «под ключ», а здания будут обеспечены всеми коммуникациями. Кроме того, в таких районах сформируют транспортную и социальную инфраструктуры.

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