Независимый Телеграм-канал создал опрос, в котором участники должны были сообщить свое отношение к повышению ставок по ипотечному кредитованию. Люди охотно проявили активность, оставляя свои голоса за тот или иной ответ.

Судя по результатам, увлечение процентной суммы не так уж и пугает россиян. Так, например, 83% ответивших выбрали вариант «Будет небольшое повышение и оно ожидаемо». Еще 17% проголосовавших высказали надежду, что такой ситуации вообще не случится, остановившись на варианте «Ставки останутся на прежнем уровне».

В общей сложности участие в опросе приняли более 2,8 тысячи респондентов.