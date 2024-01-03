Независимый Телеграм-канал создал опрос, в котором участники должны были сообщить свое отношение к повышению ставок по ипотечному кредитованию. Люди охотно проявили активность, оставляя свои голоса за тот или иной ответ.
Судя по результатам, увлечение процентной суммы не так уж и пугает россиян. Так, например, 83% ответивших выбрали вариант «Будет небольшое повышение и оно ожидаемо». Еще 17% проголосовавших высказали надежду, что такой ситуации вообще не случится, остановившись на варианте «Ставки останутся на прежнем уровне».
В общей сложности участие в опросе приняли более 2,8 тысячи респондентов.
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