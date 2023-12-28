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Условия выдачи льготной ипотеки от Сбера поменяются 11 января
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:42
  • Изменена сегодня в 4:46

Условия выдачи льготной ипотеки от Сбера поменяются 11 января

Сбербанк озвучил новые условия выдачи льготной ипотеки - с 11 января банк будет выдавать льготную ипотеку только в том случае, если застройщик аккредитован банком. Официальное сообщение поступило от пресс-службы организации. На данный момент соответствующее решение уже подписано.

- Новые условия применяются к программам "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT, - говорится в официальном сообщении.

Также в представительстве отметили, что кредиты, полученные до 10 января, будут действовать и без субсидирования от застройщика. При этом, если застройщик не будет подходить под новые условия кредитования, банк предложит альтернативные базовые программы.

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