Сбербанк озвучил новые условия выдачи льготной ипотеки - с 11 января банк будет выдавать льготную ипотеку только в том случае, если застройщик аккредитован банком. Официальное сообщение поступило от пресс-службы организации. На данный момент соответствующее решение уже подписано.

- Новые условия применяются к программам "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT, - говорится в официальном сообщении.

Также в представительстве отметили, что кредиты, полученные до 10 января, будут действовать и без субсидирования от застройщика. При этом, если застройщик не будет подходить под новые условия кредитования, банк предложит альтернативные базовые программы.