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По слухам Apple планирует сфокусироваться на улучшении камеры в iPhone 16
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:57

По слухам Apple планирует сфокусироваться на улучшении камеры в iPhone 16

Apple планирует выпустить серию iPhone 16 в сентябре с фокусом на улучшениях камеры. Слухи указывают на использование улучшенного датчика от Sony для съемки в условиях низкой освещенности, но пока неясно, будет ли этот датчик эксклюзивен для модели Pro Max.

Ожидаемые обновления включают улучшенные основную и сверхширокоугольную камеры, расширенные оптический и цифровой зум, а также новую технологию антибликового покрытия для лучшей съемки при ярком освещении, сообщает Турпром.

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