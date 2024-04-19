Apple планирует выпустить серию iPhone 16 в сентябре с фокусом на улучшениях камеры. Слухи указывают на использование улучшенного датчика от Sony для съемки в условиях низкой освещенности, но пока неясно, будет ли этот датчик эксклюзивен для модели Pro Max.

Ожидаемые обновления включают улучшенные основную и сверхширокоугольную камеры, расширенные оптический и цифровой зум, а также новую технологию антибликового покрытия для лучшей съемки при ярком освещении, сообщает Турпром.