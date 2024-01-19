Цена на iPhone 13 в России снизилась

Выпущенный в 2021 году смартфон, оценивавшийся ранее в 80 тысяч рублей, теперь доступен по более привлекательной цене в 60 тысяч рублей, что соответствует 25% снижению стоимости.

Аналитики отмечают, что iPhone 13 занимает высокие позиции среди самых продаваемых устройств в России и занимает место в топ-10 на 2023 год. Это, вероятно, послужило причиной снижения цены.

Технические характеристики включают 6,1-дюймовый экран Super Retina XDR OLED, процессор Apple A15 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, двойную камеру 12 Мп, аккумулятор на 3240 мАч, стереодинамики, порт Lightning и функцию распознавания лица Face ID, сообщает В Татарстане.