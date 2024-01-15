Эксперт Богатырева: использование старых моделей iPhone приобретает ряд негативных черт

В России использование старых моделей iPhone и других устройств Apple приобретает ряд негативных черт, как подчеркнула основательница сервиса по обмену техники "ДамПродам" Елена Богатырева. Основными проблемами старых iPhone остаются высокие расходы на ремонт, поскольку Apple пошагово уменьшает свою сервисную программу в России, что влечет за собой увеличение стоимости запчастей и задержки в их поставках.

Существенным недостатком является уязвимость аккумулятора iPhone, который может терять до 20% емкости за год-полтора, что делает замену данного элемента затратной. Кроме того, цены на российском рынке для последних моделей iPhone оказываются значительно выше, чем в некоторых других странах, таких как Турция и Германия, сообщает Газета.Ру.

Тем не менее, несмотря на эти негативные тенденции, в 2023 году россияне не отказывались от продукции Apple, сохраняя высокий уровень лояльности — около 67% пользователей iPhone оставались верными бренду. Причины этой лояльности включают в себя надежность продукции Apple, поддержку устройств по всему миру и полноценную работу экосистемы Apple в России.