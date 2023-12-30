В процессорах iPhone выявлена критическая уязвимость с кодом CVE-2023-38606, представляющая собой неиспользуемую аппаратную функцию, вероятно, предназначенную для тестирования или отладки. Обнаружение произошло благодаря исследованиям "Лаборатории Касперского".
Эта уязвимость позволяет хакерам обойти аппаратную защиту и манипулировать защищенными областями памяти. Атака начинается с отправки скрытого сообщения в iMessage с использованием zero-click эксплойта. После этого злоумышленнику предоставляется возможность выполнения кода и повышения привилегий.
Ведущий исследователь киберугроз в компании подчеркнул, что данная уязвимость демонстрирует, что даже современные аппаратные средства защиты могут оказаться бессильными перед изощренными методами атак, пока существуют аппаратные функции, позволяющие обойти эти средства защиты, сообщает Российская Газета.
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