Герпетиформный дерматит, несмотря на своё отличие от вируса герпеса, имеет сходство с ним в виде зудящих пузырьков на коже, что может являться признаком заболевания тонкого кишечника.

Онколог Суна Исакова отмечает, что этот дерматит может быть нетипичным симптомом целиакии — болезни тонкой кишки, вызванной непереносимостью глютена. При целиакии происходит разрушение ворсинок кишечника, что мешает нормальному всасыванию питательных веществ и вызывает типичные симптомы: боли в животе, диарея, потеря веса.

Разработанная иммунная реакция при целиакии аналогична той, что происходит при герпетиформном дерматите, и может проявляться в виде аллергических высыпаний на коже при употреблении глютена. Для врачей ключевыми признаками целиакии являются кишечные симптомы и характерные особенности герпетиформного дерматита, такие как симметричные высыпания на различных участках кожи, сообщает Газета.Ру.