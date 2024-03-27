Онколог Исакова: герпесовидные высыпания могут указывать на болезнь тонкого кишечника

Герпетиформный дерматит, несмотря на своё отличие от вируса герпеса, имеет сходство с ним в виде зудящих пузырьков на коже, что может являться признаком заболевания тонкого кишечника.
Онколог Суна Исакова отмечает, что этот дерматит может быть нетипичным симптомом целиакии — болезни тонкой кишки, вызванной непереносимостью глютена. При целиакии происходит разрушение ворсинок кишечника, что мешает нормальному всасыванию питательных веществ и вызывает типичные симптомы: боли в животе, диарея, потеря веса.
Разработанная иммунная реакция при целиакии аналогична той, что происходит при герпетиформном дерматите, и может проявляться в виде аллергических высыпаний на коже при употреблении глютена. Для врачей ключевыми признаками целиакии являются кишечные симптомы и характерные особенности герпетиформного дерматита, такие как симметричные высыпания на различных участках кожи, сообщает Газета.Ру.
Недавно был представлен обновленный Mercedes-Benz G-Class
Модель Mercedes-Benz G-Class претерпела значительные изменения, включая пересмотр моторной гаммы и расширение доступного оборудования.
Ученые из ЕС выяснили, что информация о побочных эффектах усиливает эффект ноцебо
Исследование, проведенное учеными из Европейского союза, выявило, что страх перед потенциальными побочными эффектами лечения, известный как эффект ноцебо, может значительно усиливать эти самые эффекты.
Педро Паскаль закончил свой съемочный график во втором сезоне сериала "Одни из нас", заявил инсайдер
По инсайдерской информации актёр Педро Паскаль, исполнивший роль Джоэла в первом сезоне сериала "Одни из нас", закончил весь свой съёмочный график во втором сезоне. Но студия канала HBO, который и транслирует сериал, опровергла данную информацию, заявив, что актёр все ещё задействован на съёмочной площадке.
Стало известно, что доходы российских авиакомпаний достигли рекордных значений в 2023 году
В 2023 году доходы российских авиакомпаний достигли исторических максимумов, превысив допандемийный уровень, несмотря на снижение пассажиропотока.