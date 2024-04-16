Как добиться успеха в PR-сфере? (интервью с Екатериной Мельник)

Многим начинающим специалистам в области PR всегда нужен свежий взгляд со стороны. Именно для этого редакция Newsinfo взяла интервью с Екатериной Мельник, которая является персональным PR-агентом для предпринимателей, экспертов и брендов. Опыт работы с 2014 года по нынешнее время.

Нужно ли человеку профильное высшее образование в PR-сфере, если он собирается связать свою жизнь с этой областью?

Я бы не сказала, что человеку нужно профильное образование в PR-сфере. Но бывает, что в институте он получит больше прикладных знаний, чем, например, если пойдёт сходу в PR шоу-бизнеса или предпринимателей.

Каким образом лучше реализоваться в этой области: устроиться в PR- агенство или консультировать индивидуально?

Первый вариант - работа на себя. В этом случае специалист, который только обучился, может разместить свое резюме на каком-либо профильном сайте, прикрепить кейсы и направления, в которых он работает. Даже если молодой специалист не имеет достаточного опыта, это большая проблема. Особенно если у специалиста отсутствуют кейсы, то ему не будут доверять большинство потенциальных клиентов. Но я лично рекомендую занизить сумму, которую молодой пиарщик будет брать с клиента. Например, сначала специалист предлагает меньшую сумму за свои услуги, а потом, если клиента все устраивает, может предложить заключение контракта на долгую перспективу в плане сотрудничества. Или же второй вариант - устроиться на работу в PR- агентство. Потому что когда человек работают в специализированной организации, он участвует в ряде разноплановых направлений: от бизнеса до психологии, от здоровья до строительной отрасли. В принципе, оба вышеупомянутых варианта подходят для наращивания практического опыта и реализации профессионального потенциала.

Какие качества нужны пиарщику, чтобы добиться успеха?

Во-первых, коммуникабельность. Он должен все время общаться с разными людьми.

Во-вторых, любознательность, он должен всегда находиться в процессе познания чего-то нового.

В-третьих, проактивность. Он не должен долго думать и "запрягать", так как работа должна идти быстро и быть реализована в срок.

В-четвертых, любознательность. Он должен много анализировать и изучать тот или иной проект на начальном этапе его реализации.

В-пятых, командная игра. Он должен уметь контактировать с разными людьми одновременно даже в рамках одного проекта: от журналистов до продюсеров и дизайнеров.

Как пережить первые профессиональные неудачи и не опустить руки?

У любого молодого специалиста есть страх неудачи. Он всегда будет терпеть отказы. Например, он написал десяти проектам и ему отказали. В этой ситуации надо просто понять, что все проходят через этот период. Даже спортсмены не сразу достигают чемпионского титула. Надо просто признать и осознать, что ты не один такой. Главное, не стоит опускать руки и работать с самим с собой, анализируя свое состояние и продолжать развиваться в профессии.

Есть ли книги, которые могут послужить хорошим "настольным" пособием для всех пиарщиков?

Среди книг, которые следует прочитать:

"Пиши, сокращай", Максим Ильяхов. "Связи с общественностью для людей без связей", Юлиана Шунина. "Денег нет, но вы пиарьтесь", Денис Банчиков.

Желаем удачи молодым пиарщикам!