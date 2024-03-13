Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина для телеканала "Россия 1" и РИА Новости. Интервью выйдет в эфир в среду, 13 марта, в 10:00.
После двухчасового обращения Владимира Путина 29 февраля в Манеже к Федеральному собранию, возникли дополнительные вопросы. Кроме того в свете происходящих событий требуется актуальная оценка новых угроз с Запада.
Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА "Новости" пообщались с президентом в Кремле. Накануне президентских выборов в стране, ожидается, что интервью будет содержать ответы на многие вопросы и расставит точки над "и".
Швеция отказалась размещать постоянные базы НАТО
Правительство страны озвучило свою позицию.
Оператор "Северных потоков" хочет отсудить 400 млн евро у страховщиков проекта
В тексте иска указаны примерные стоимости работ по удалению воды и стабилизации газопроводов.
В московском кинотеатре "Художественный" пройдут показы фильмов на французском языке
В московском кинотеатре Художественный пройдут показы зарубежных фильмов на французском языке.
Российский фильм "Вызов" показали в центральном пекинском кинотеатре
В одном из центральных пекинских кинотеатров был показан российский фильм "Вызов" за авторством Клима Шипенко. Уже 15 марта российский блокбастер про врача, спасающего жизни на космической станции, выйдет в широкий прокат по всему Китаю.