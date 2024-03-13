Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина для телеканала "Россия 1" и РИА Новости. Интервью выйдет в эфир в среду, 13 марта, в 10:00.

После двухчасового обращения Владимира Путина 29 февраля в Манеже к Федеральному собранию, возникли дополнительные вопросы. Кроме того в свете происходящих событий требуется актуальная оценка новых угроз с Запада.

Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА "Новости" пообщались с президентом в Кремле. Накануне президентских выборов в стране, ожидается, что интервью будет содержать ответы на многие вопросы и расставит точки над "и".





