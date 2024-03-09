Космонавт Борисов поделился информацией об использовании интернета на МКС

По словам Борисова, спутниковый интернет на МКС аналогичен земному, однако существуют промежутки орбит, в которых связь отсутствует, что ограничивает доступ к сети примерно на 80 процентов времени.
Космонавты на МКС используют интернет как для работы, так и для отдыха, просматривая новости, видеоролики, слушая музыку и общаясь с близкими через видеосвязь, сообщает Российская Газета.
Химики из University of Oxford развеяли устоявшееся представление о взаимодействии одноимённо заряженных частиц
Вместо того, чтобы отталкиваться, отрицательно заряженные частицы демонстрируют привлекательные силы друг к другу в водных растворах и растворителях с инверсией дипольного момента молекул.
Зеленский отказался от предложения Эрдогана по переговорам с Россией
Киев по-прежнему держится своей позиции и не намерен вести диалог.
Астрономы обнаружили планету TOI-270 d, которая полностью покрыта океаном
Эта планета TOI-270 d, в два раза больше Земли, имеет поверхность, на которой вода буквально кипит.
"Джеймс Уэбб" сделал удивительное открытие, обнаружив самую древнюю мертвую галактику в космосе
Объект был обнаружен во Вселенной, когда ей было всего около 700 миллионов лет, что делает его одним из самых древних объектов, когда-либо обнаруженных.