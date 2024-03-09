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Космонавт Борисов поделился информацией об использовании интернета на МКС
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:05

Космонавт Борисов поделился информацией об использовании интернета на МКС

По словам Борисова, спутниковый интернет на МКС аналогичен земному, однако существуют промежутки орбит, в которых связь отсутствует, что ограничивает доступ к сети примерно на 80 процентов времени.

Космонавты на МКС используют интернет как для работы, так и для отдыха, просматривая новости, видеоролики, слушая музыку и общаясь с близкими через видеосвязь, сообщает Российская Газета.

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