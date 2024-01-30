Ученые из Квинслендского университета изучили поведение людей в интернете

Ученые из Квинслендского университета провели исследование среди 1300 человек из разных стран, чтобы выяснить причины, по которым люди предпочитают оставаться анонимными в интернете. Результаты опроса, опубликованные в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, выявили несколько мотиваций для поддержания анонимности.
Во-первых, многие люди выбирают анонимность для избавления от застенчивости и тревожности, которые могут мешать общению в реальной жизни. Это также позволяет им свободно выражать себя, не опасаясь осуждения окружающих.
Во-вторых, анонимность предоставляет возможность временно отрешиться от реальности. Участники исследования также отметили, что некоторые люди предпочитают оставаться анонимными для того, чтобы избежать онлайн-травли и троллинга, что дает им ощущение свободы от социальных ограничений.
Исследование также выявило, что те, кто скрывает свою личность для самовыражения, чаще имеют садистские или психопатические наклонности. В целом, анонимность в интернете может служить различным целям, от комфорта в общении до возможности уклонения от реальности и проявления агрессивного поведения, сообщает Ferra.
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