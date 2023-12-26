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Россия запускает производство чипов для интернета вещей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:58

Россия запускает производство чипов для интернета вещей

Россия запускает производство чипов для интернета вещей, с целью перевести родной рынок межмашинного взаимодействия на отечественные SIM-карты. Ключевым производителем станет фабрика "Микрон" в Зеленограде, планирующая выпустить несколько сотен тысяч чипов в 2024 году.

Первые партии продукции уже поступили для тестирования в руки российских операторов связи. Прогнозы аналитиков указывают на ожидаемый рост рынка SIM-карт для интернета вещей на 20% в 2024 году.

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