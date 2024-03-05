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Ранняя весна в Псковской области привела к паводкам
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:55

Ранняя весна в Псковской области привела к паводкам

В Псковской области из-за ранней весны возникли паводки, особенно сложная ситуация сложилась в Псковском районе, сообщает "Интерфакс". Для стабилизации ситуации на реке Великая были проведены подрывные работы.

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