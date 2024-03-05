В Псковской области из-за ранней весны возникли паводки, особенно сложная ситуация сложилась в Псковском районе, сообщает "Интерфакс". Для стабилизации ситуации на реке Великая были проведены подрывные работы.
Губернатор Михаил Ведерников поручил вести постоянный мониторинг обстановки, особое внимание уделять жителям подтопленных территорий.
В Пекине открылось Всекитайское собрание
На повестке проблем: снижение объемов внешней торговли, долги местных властей, стареющее население и безработица среди молодежи.
Уволенные Илоном Маском сотрудники соцсети подали иск на крупную сумму
Якобы миллиардер вынудил их покинуть компанию после покупки соцсети в 2022 году.
Новый законопроект о доплате пенсии за 30 лет стажа предложили депутаты
По словам депутаты от ЛДПР, должно учитываться вложение граждан в социальное и экономическое развитие страны.
Сбер предупредил о новой мошеннической схеме
Мошенники создают аккаунты, выдающие себя за Сбер, с имитацией номера 900 и логотипом банка. Они звонят клиентам, утверждая, что нужно обновить мобильное приложение, и просят включить режим демонстрации экрана.