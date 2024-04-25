В 2024 году 62,3% россиян стали чаще использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ), прежде всего в смартфонах. ИИ чаще всего используется для работы с текстами, обработки изображений и больших данных.

Подавляющее большинство пользователей (97,4%) активно интересуются ИИ-функциями в смартфонах, причём 48,1% считают эти функции важными. Особенно ценятся возможности ИИ в области фотографии и изображений, а также голосовые ассистенты и распознавание объектов. В целом, отношение к ИИ положительное у 82% респондентов, в то время как 6,5% относятся к ИИ негативно и всего 0,9% испытывают страх перед этими технологиями, сообщает Газета.Ру.

Фото: openverse.org/mikemacmarketing (CC BY 2.0 license)