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Опрос показал, что более половины россиян считают, что люди скоро не смогут жить без ИИ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:11

Опрос показал, что более половины россиян считают, что люди скоро не смогут жить без ИИ

Проведенный опрос среди россиян показал, что более половины (67%) опрошенных считают, что в ближайшем будущем человечество станет зависимым от технологий искусственного интеллекта (ИИ). Из них 39% опасаются, что их профессии могут быть заменены ИИ-алгоритмами. Особенно обеспокоены этим работники банковской и финансовой сфер, ИТ и торговли. Однако, лишь 48% опрошенных смогли правильно определить понятие "искусственный интеллект", и лишь 1% не слышали об этом понятии. Страхи пользователей включают потенциальную потерю контроля над ИИ (58%) и раскрытие личных данных.

Однако, оптимизм также присутствует, поскольку 66% опрошенных проявляют интерес к технологиям ИИ, а 33% испытывают воодушевление при их упоминании. Важно отметить, что 85% респондентов считают, что крупные компании должны ограничивать продукты на основе ИИ для соблюдения этических норм, и 69% высказывают мнение, что развитие и использование ИИ должно подвергаться законодательному контролю.

Из предложенных образов ИИ из кино и литературы, наиболее часто ассоциируют с Терминатором и Нео из "Матрицы", а также с Валли. Однако, большинство респондентов не выбирали образы с умственными и аналитическими способностями.

Наконец, опрос отмечает потенциальные пользы от ИИ, такие как спасение жизней и развитие медицины, но и предупреждает о возможных угрозах, таких как апокалипсис и потеря контроля над ИИ. Руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин считает, что основной угрозой в использовании ИИ является его необдуманное применение, что может привести к физическому вреду, сообщает РИА Новости.

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