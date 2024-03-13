Эксперт Тушканов высказал мнение насчет захвата мира восставшими нейросетями

Руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов, утверждает, что восстание искусственного интеллекта (ИИ) и захват мира несостоятельны из-за отсутствия у него собственных желаний и личностных характеристик.
Эксперт объясняет, что нейросети, хоть и могут обучаться по текстам из интернета, не обладают своими собственными целями и потребностями. Это подтверждается тем, что чат-боты, представляющие собой крупные языковые модели, действуют только на основе прогнозирования следующего слова и не имеют склонности к помощи, вреду или даже захвату мира.
Тушканов подчеркивает, что, несмотря на попытки разработчиков, полностью избавить модели от текстов с негативным контекстом пока невозможно на данном этапе развития технологий, сообщает Аргументы И Факты.
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