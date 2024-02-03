Ученые из США обучили ИИ языку через глаза и уши младенца

Команда исследователей из Нью-Йоркского университета провела уникальный эксперимент, обучив мультимодальную систему искусственного интеллекта (ИИ) с использованием видеозаписей и аудиофрагментов из жизни младенца. Опубликованные результаты в журнале Science показывают, что ИИ-модель может овладеть множеством слов и концепций, используя всего 1% времени, проведенного ребенком в бодрствующем состоянии.
В отличие от традиционных методов обучения ИИ на огромных объемах текста, исследование демонстрирует, что модель, обученная на небольших фрагментах повседневной жизни ребенка, способна значительно расширить понимание раннего языкового и концептуального развития. Мультимодальная нейронная сеть использовала видеозаписи с легкой головной камерой, зафиксировавшей визуальные и звуковые впечатления ребенка с шести месяцев до двух лет. Результаты подтверждают, что ИИ может ассоциировать слова с их визуальными образами, основываясь на ограниченных данных о повседневном опыте ребенка, сообщает Ferra.Ru.
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