Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии "Развитие искусственного интеллекта" сазал, что технологии ИИ уже сейчас приносят экономический эффект. Потенциальный экономический эффект от внедрения технологий ИИ оценивается более чем в 1 трлн рублей, сообщает РИА "Новости".

К 2030 году искусственный интеллект будет активно применяться во всех субъектах РФ. Он будет активно использоваться в территориальном планировании, медицине и соцзначимых услугах. Массовое внедрение ИИ к 2030 году может увеличить ВВП России на 11,2 трлн руб.

Благодаря реализации Национальной стратегии развития ИИ к 2030 году будут запущены 300 научно-исследовательских и прикладных проектов.

Более 5 тысяч организаций получат льготный доступ к вычислительным мощностям для разработки ИИ. Объем российского рынка ИИ стабильно растет, и в 2025 году ИИ позволит российским организациям сэкономить около 1 трлн руб.





