Врач Ксения Ерусланова рассказала о том, что нерегулярный приём пищи может быть опасным для здоровья, например, регулярный пропуск завтрака может привести к инсульту.
Частый пропуск завтрака из-за нехватки времени или стресса может привести к инсульту. В то же время слишком поздний ужин после 20:00 увеличивает риск развития инфаркта. В зависимости от причины пропуска приема пищи, в организме запускаются разные механизмы.
Регулярный пропуск приема пищи из-за нехватки времени или стресса вызывает выработку гормона стресса, который запускает процессы воспаления и стимулирует рост атеросклеротических бляшек. Соблюдение интервальной диеты или поста осознанно, когда человек готовится и морально, и физически к пропуску приема пищи, включает механизмы, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек и запускает процесс аутофагии.
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