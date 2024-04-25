Врач Ксения Ерусланова рассказала о том, что нерегулярный приём пищи может быть опасным для здоровья, например, регулярный пропуск завтрака может привести к инсульту.

Частый пропуск завтрака из-за нехватки времени или стресса может привести к инсульту. В то же время слишком поздний ужин после 20:00 увеличивает риск развития инфаркта. В зависимости от причины пропуска приема пищи, в организме запускаются разные механизмы.

Регулярный пропуск приема пищи из-за нехватки времени или стресса вызывает выработку гормона стресса, который запускает процессы воспаления и стимулирует рост атеросклеротических бляшек. Соблюдение интервальной диеты или поста осознанно, когда человек готовится и морально, и физически к пропуску приема пищи, включает механизмы, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек и запускает процесс аутофагии.