В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-реабилитолог Сергей Агапкин поделился эффективным методом преодоления бессонницы.

По его словам, продукты глубокой ферментации, такие как квашеная капуста, способствуют положительным изменениям в мозге через воздействие на кишечную микрофлору. Это может привести к улучшению засыпания и снижению тревожности. Врач советует употреблять квашеную капусту перед сном, рассматривая это как хорошую идею для ужина.