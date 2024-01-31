В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-реабилитолог Сергей Агапкин поделился эффективным методом преодоления бессонницы.
По его словам, продукты глубокой ферментации, такие как квашеная капуста, способствуют положительным изменениям в мозге через воздействие на кишечную микрофлору. Это может привести к улучшению засыпания и снижению тревожности. Врач советует употреблять квашеную капусту перед сном, рассматривая это как хорошую идею для ужина.
Левые партии осуждают Грецию за размещение штаб-квартиры миссии ЕС в Красном море
Левые парламентские партии в Греции осудили предложение правительства разместить в Ларисе штаб-квартиру военно-морской миссии ЕС в Красном море.
Израиль предпринимает реальные усилия для освобождения заложников в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в настоящее время предпринимаются "реальные усилия" для освобождения заложников из сектора Газа.
Ученые выяснили, что нехватка витамина D повышает риск деменции
Дефицит витамина D может увеличить вероятность развития деменции на 25% у людей с светлой кожей, согласно исследованию.
Ученые заявили, что донорство почек повышает риск переломов позвонков
Исследование, проведенное в течение 25 лет среди доноров почек, выявило, что они реже сталкиваются с переломами костей в общем, по сравнению с обычными людьми.