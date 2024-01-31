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Врач Агапкин заявил, что квашеная капуста помогает при бессоннице
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 22:40

Врач Агапкин заявил, что квашеная капуста помогает при бессоннице

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-реабилитолог Сергей Агапкин поделился эффективным методом преодоления бессонницы.

По его словам, продукты глубокой ферментации, такие как квашеная капуста, способствуют положительным изменениям в мозге через воздействие на кишечную микрофлору. Это может привести к улучшению засыпания и снижению тревожности. Врач советует употреблять квашеную капусту перед сном, рассматривая это как хорошую идею для ужина.

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