Россия выпускает в пять раз больше снарядов, чем украинская артиллерия. А дополнительная нехватка живой силы и запчастей для военной техники поставила ВСУ в ситуацию, когда армия Залужного способна только удерживать ранее занятые позиции, пишет американская NYT.

Компенсируя недостаток снарядов, ВСУ применяет дроны-камикадзе, которые, однако, не так эффективны, признают военные эксперты.