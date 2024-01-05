Прогнозы на 2024 год в области информационных технологий обещают новые технологические достижения

Эксперты ИТ сферы подчеркивают рост важности больших языковых моделей (LLM), прогнозируя, что они станут более активно внедряться в рабочие процессы, включая область поддержки и разработки.

Усовершенствование алгоритмов искусственного интеллекта приведет к уникальному цифровому опыту для пользователей, с более точной персонализацией. Однако сопряжено это с рисками, такими как сбор большего количества данных и возможные нарушения приватности.

Импортозамещение в ИТ-отрасли в России будет активно развиваться, с увеличением объема отечественных решений. Ожидается рост рынка информационных технологий в стране, а также активное развитие сегментов, таких как промышленная автоматизация и отечественные операционные системы, такие как ROSA Linux и Aurora OS.

Облачные технологии будут продолжать свое восхождение, с распространением концепции Cloud-Native и ростом отраслевых облачных платформ. Пользователи также будут все чаще прибегать к облачным сервисам. Российский рынок облачных услуг предвещает стабильный рост в следующем году, сообщает Газета.Ру.