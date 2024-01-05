Прогнозы на 2024 год в области информационных технологий обещают новые технологические достижения

Эксперты ИТ сферы подчеркивают рост важности больших языковых моделей (LLM), прогнозируя, что они станут более активно внедряться в рабочие процессы, включая область поддержки и разработки.
Усовершенствование алгоритмов искусственного интеллекта приведет к уникальному цифровому опыту для пользователей, с более точной персонализацией. Однако сопряжено это с рисками, такими как сбор большего количества данных и возможные нарушения приватности.
Импортозамещение в ИТ-отрасли в России будет активно развиваться, с увеличением объема отечественных решений. Ожидается рост рынка информационных технологий в стране, а также активное развитие сегментов, таких как промышленная автоматизация и отечественные операционные системы, такие как ROSA Linux и Aurora OS.
Облачные технологии будут продолжать свое восхождение, с распространением концепции Cloud-Native и ростом отраслевых облачных платформ. Пользователи также будут все чаще прибегать к облачным сервисам. Российский рынок облачных услуг предвещает стабильный рост в следующем году, сообщает Газета.Ру.
Tesla проведет отзыв более 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем в системе помощи водителю
Согласно информации от Государственного управления по регулированию рынка КНР, отзовутся импортные Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, выпущенные на китайских заводах с августа 2014 по декабрь 2023 года.
В Северной Гренландии найдены "гигантские" черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Окаменелости новой группы, названной Timorebestia, были найдены в Сириус-Пассете. Эти крупные черви, одни из крупнейших плавающих животных раннего кембрия, могли быть первыми плотоядными, колонизировавшими воды более 518 миллионов лет назад.
Ученые: регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха
Исследование в журнале Lancet Healthy Longevity показало, что регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха. Более 10 000 участников, возрастом в среднем 49 лет, были оценены в период с 1999 по 2012 год, и результаты были сопоставлены с данными о смертности до 2019 года.
Туристам рассказали, где подешевеет отдых после праздников
После новогодних праздников ожидается снижение цен на туры в ОАЭ и Египет, особенно после 15 января, согласно заявлению вице-президента АТОР Артура Мурадяна. Таиланд останется относительно дорогим, но стоимость туров на двоих в ОАЭ будет около 150 тысяч рублей, в Египте - 120-160 тысяч рублей, что сэкономит туристам 45-50% по сравнению с новогодними датами.