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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 20:36

Президент Банка Франции прогнозирует снижение уровня инфляции до 2% к 2025 году

Президент Банка Франции, Франсуа Вилеруа де Гало, высказал прогноз о снижении уровня инфляции в стране до 2% к 2025 году, при условии отсутствия дополнительных экономических потрясений. По словам главы центрального банка, экономика Франции находится на верном пути, и они стремятся к снижению инфляции с текущих 4% до 2% к 2025 году. Он также отметил, что рост инфляции в стране уже преодолел свой пик в 7%, снизившись до 4%.

Франсуа Вилеруа де Гало прогнозирует, что французская экономика будет расти в среднем на 0,2% в квартал и может увеличиться на 0,9% в целом за год. Он подчеркнул, что снижение темпов инфляции содействует росту покупательской способности, что в свою очередь будет способствовать внутреннему спросу.

Однако, глава Банка Франции выразил опасение относительно уровня государственного долга, который на данный момент составляет около 112% ВВП страны. Де Гало призвал к осмотрительности в бюджетных решениях и предложил отказаться от "тарифных щитов" в энергетическом секторе.

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