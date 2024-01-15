Терапевт Бережная подчеркнула, что избежать вспышек инфекционных заболеваний невозможно в современных условиях

Марина Бережная, терапевт и заведующая отделением неотложной помощи в Европейском медицинском центре, подчеркнула, что избежать вспышек инфекционных заболеваний невозможно в современных условиях. Врач подчеркнула важность правильной реакции на сообщения о новых угрозах. Она советует следовать инструкциям и рекомендациям профильных специалистов при получении информации о риске пандемии или эпидемии.
Бережная подчеркнула, что современные методы противоэпидемических мер и своевременное информирование населения об угрозе могут снизить страх среди людей. Она выделила необходимость соблюдения ограничений, таких как ограничение посещения стран с повышенным риском, и проведение профилактических прививок.
Эксперт также отметила спорность вопроса цикличности пандемии, указав на структурные особенности вирусов и их способность мутировать. По мнению Бережной, предотвращение вспышек инфекционных заболеваний затруднительно, например вирус гриппа как яркий пример такой сложности, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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