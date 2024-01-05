Эксперт Акимкин прогнозирует увеличение числа заболеваний ОРВИ после новогодних каникул

Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин сообщил, что данное явление является ежегодным и связано с возвращением людей в организованные коллективы после праздников.

Акимкин подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности, таких как гигиена рук, использование антисептиков, дезинфекция гаджетов, проветривание помещений и избегание контактов с больными.

В условиях повышенного скопления людей в период эпидемического подъема рекомендуется использование масок для защиты своего здоровья и окружающих. Акимкин также призывает обращаться за медицинской помощью при первых признаках недомогания и оставаться дома, сообщает РИА Новости.