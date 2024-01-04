В Российской академии наук (РАН) был обнаружен механизм развития хронических вирусных инфекций

Исследование, проведенное специалистами Института вычислительной математики РАН в сотрудничестве с европейскими учеными, выявило, что причиной развития таких инфекций является преждевременная гибель макрофагов. Это препятствует нормальной выработке противовирусных белков-интерферонов и способствует закреплению патогенов в организме.
Эксперименты с зараженными вирусом LCMV, вызывающим лимфоцитарный хориоменингит у грызунов, показали, что при острой форме заражения организм вырабатывает две волны противовирусных белков-интерферонов, тогда как при хроническом заражении происходит лишь одна волна из-за гибели макрофагов. Эти клетки отвечают за вторую волну противовирусной защиты.
Ученые предполагают, что подобный механизм наблюдается у людей, и планируют исследовать причины гибели макрофагов, с целью разработки эффективных методов борьбы с хроническими вирусными инфекциями. Это может помочь предотвратить утрату важных для иммунитета молекул и способствовать более эффективному контролю над инфекционными процессами, сообщает Газета.Ру.
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