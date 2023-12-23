В последние периоды зарегистрирован значительный рост числа инфекционных заболеваний в Турции

По информации издания Medyatava, число обращений за неотложной медицинской помощью увеличилось вдвое. Особенно сильно этот тренд проявился в больницах Стамбула, что стало дополнительной нагрузкой для системы здравоохранения страны. Преимущественно пациенты сталкиваются с инфекциями верхних дыхательных путей.
Главврач больницы Текирдаг-Чорлу, Мустафа Доган, подчеркнул, что службы скорой помощи находятся на грани переполнения, причем 70 процентов обращений связаны с гриппом. Ранее среднесуточное количество обращений колебалось от 750 до 1000, но в настоящее время это число достигло до 2000 граждан в сутки.
Врач также выделил, что среди заболеваний, с которыми обращаются пациенты, встречаются грипп, коронавирус, аденовирус и риновирус. Характерно ухудшение состояния с продолжительной лихорадкой, а также жалобы на боли в мышцах, суставах и общую слабость. Ситуация представляет серьезную заботу для медицинской системы страны, сталкивающейся с увеличением бремени из-за роста инфекционных заболеваний, сообщает Российская Газета.
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