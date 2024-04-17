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Туристов призывают к бдительности на Бали: началось распространение случаев лихорадки денге
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:31

Туристов призывают к бдительности на Бали: началось распространение случаев лихорадки денге

Распространяется официальное предупреждение Минздрава России об увеличении случаев геморрагической лихорадки денге на популярном курорте в Индонезии. Наблюдается рост заболеваемости на Бали, в результате чего больницам было рекомендовано готовиться к возможной эпидемии.

Последние случаи заболевания были выявлены у 15 австралийских туристов. Местные власти и Управление по профилактике инфекционных заболеваний активно распространяют предупреждения о необходимости бдительности и осторожности в отношении денге, особенно в это время года, когда заболеваемость усиливается.

Несмотря на отсутствие точной статистики по числу заболевших, медицинские учреждения призываются обеспечить необходимое количество койкомест и лекарств для лечения этого заболевания. Туристы сообщают о характерных симптомах денге, включая сильную боль, рвоту и повышенную температуру. Важно отметить, что случаи денге зафиксированы уже не только в тропических странах, но и на европейских курортах, что свидетельствует о распространении заболевания, сообщает Турпром.

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