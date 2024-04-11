В недавнем отчете, опубликованном в журнале "Возникающие инфекционные болезни", Центр по контролю и профилактике заболеваний США выделил кластер редких грибковых инфекций, обнаруженных у двух домашних кошек и ветеринарного техника в Канзасе. Инфекции, вызванные грибком Sporothrix schenckii, произошли в конце 2022 и начале 2023 года.

В первом случае заражения домашняя кошка вышла на улицу с не зажившей раной на лапе, заразилась и впоследствии передала инфекцию ветеринарному технику через царапину. Несмотря на изначально неправильное диагностирование, оба в конечном итоге получили антигрибковое лечение. Однако состояние кошки ухудшилось, что привело к эвтаназии, в то время как ветеринарный техник выздоровел после восьми месяцев лечения.

Центр также отметил наличие аналогичной грибковой инфекции, затрагивающей кошек в Южной Америке, вызванной Sporothrix brasiliensis, которая представляет более высокий риск заражения, чем S. schenckii. В отличие от США, где споротрихоз редок и обычно передается при контакте с острыми растениями, такими как шипы роз, Южная Америка сталкивается с большим вызовом в распространении S. brasiliensis, которая может заразить человека через случайный контакт с загрязненными поверхностями.

Хотя споротрихоз обычно проявляется как медленно заживающие кожные поражения, инфицированные кошки несут высокую грибковую нагрузку, увеличивая риск передачи другим животным и людям. Хотя большинство случаев в США поддаются лечению и часто остаются незамеченными, потенциальное появление S. brasiliensis требует бдительности.

Отчет направлен на повышение осведомленности среди ветеринаров и владельцев домашних животных относительно диагностики и управления споротрихозом, подчеркивая важность раннего обнаружения для предотвращения передачи между животными и потенциальных человеческих инфекций. Несмотря на редкость этих инфекций, Центр советует быть бдительным, особенно в случае не заживающих наружных ран ран у кошек.