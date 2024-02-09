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Депутат ГД Водолацкий: интервью Владимира Путина разрушило стереотипы Запада о России
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 23:31

Депутат ГД Водолацкий: интервью Владимира Путина разрушило стереотипы Запада о России

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал эксклюзивное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, привлекая внимание мировой общественности, сообщает ТАСС.

Это интервью стало значительным событием, породившим дискуссии и вызвавшим сильный резонанс в западных странах. Виктор Водолацкий, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы, оценил его как "землетрясение", которое разрушило западные стереотипы о России, формируемые в последние годы.

Водолацкий также выразил уверенность в том, что это интервью повлияет на мнение общественности в Европе и США, особенно тех, кто подвергается влиянию русофобской пропаганды. По его мнению, интервью пролило свет на множество важных фактов и помогло разобраться с западной пропагандой, которая, как он утверждает, блокировала доступ к правде о событиях на Украине и действиях неонацистов.

Интервью, которое длилось более двух часов и включало ответы Путина на около 60 вопросов, вызвало огромный интерес и собрало более 100 миллионов просмотров после публикации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уже за несколько дней до его проведения поступило десятки запросов на интервью с Путиным от западных СМИ, что свидетельствует о значительном интересе к позиции российского лидера со стороны международного сообщества.

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