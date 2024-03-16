Жители IT-столицы Индии Бангалоре теперь терпят ограничения в количестве используемой воды. Правительство призвало строго экономить ресурс: это вызвано быстрым снижением грунтовых вод. Теперь индийцы вынуждены мыться через день, ограничить стирку и использовать одноразовые столовые приборы, чтобы не тратиться на мытье посуды.

На данный момент на один день жителям города требуется два миллиарда литров воды, рассчитанных на около 14 миллионов человек. Последняя неделя показала, что ресурсов хватает только половину необходимого объема. Об этом рассказал председатель городского управления водоснабжения и канализации В. Рам Прасат Манохар.

Власти не успевают обеспечить город водой из реки Кавери, не спасают и скважины: уровень грунтовых вод понизился, и теперь в городе острая нехватка водных ресурсов.