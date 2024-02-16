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В России стали обращать больше внимания на мясо индейки
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:07

В России стали обращать больше внимания на мясо индейки

Обзор консалтингового агентства Агрифуд Стретеджис продемонстрировал небольшой рост производства мяса индейки. Показатели составили на 1,8 процента выше планки, взятой в 2022 году. Для сравнения в 2023 году общее количество составило 422 тысячи тонн, а годом ранее 414500 тонн.

Максимальная доля произведенного мяса приходится на группу компаний Дамате - они выпустили 238 тысяч тонн и завоевали более 56 процентов рынка. Группа Черкизово взяла на себя производство 57 тысяч тонн мяса и сохранила за собой второе место.

Себестоимость продукции для производителей значительно увеличилась, однако это не слишком повлияло на отпускные цены. Продукция подорожала меньше, чем другие виды мяса, сообщают эксперты.

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